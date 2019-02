Simon 10 - po pierwsze jakość

Prostota, funkcjonalność i solidność - to czynniki, które liczą się w wielu inwestycjach. Nie zawsze stylistyka stoi na pierwszym miejscu, a wystarczy, by zamontowany osprzęt był bardzo trwały. Simon 10 to seria z jednej strony ekonomiczna, a z drugiej wykonana z dbałością o jakość. Warto przyjrzeć się dokładniej tej ofercie.